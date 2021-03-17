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Gündem
Hakan AKGÜN/YAKAKENT (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Mahsur kalan köpeği, belediye ekipleri kurtardı

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Mahsur kalan köpeği, belediye ekipleri kurtardı

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen derenin diğer tarafında yaklaşık 20 gündür mahsur olan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı. 'Coni' adını verilen köpek bakımının ardından barınağa bırakıldı.

Mahsur kalan köpeği, belediye ekipleri kurtardı
Yakakent ilçesine bağlı Recep Mahallesi Fındıkçılar mevkiinde çevrede sürekli aynı noktada duran köpeği görenler, ilçe belediyesine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. Köpeğin, eriyen kar suları nedeniyle yükselen derenin diğer tarafından yaklaşık 20 gündür mahsur olduğu belirlendi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait kepçe ile derenin karşısına geçen ekipler, köpeği kurtardı. Coni ismi verilen köpek, veterinere götürüldü. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen köpek, barınağa götürüldü.

 

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