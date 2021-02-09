Mahsur kalan köpeğe itfaiye eli
Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan Kelkit Çayı’na düşen sokak köpeği, çırpınarak ulaştığı suyun ortasındaki adacıkta mahsur kaldı.
Çayda balık tutanlar köpeği fark edince itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, botla köpeğin mahsur kaldığı alana ulaştı.
Soğuktan titreyen bitkin haldeki hayvan, bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Ekipler, köpeği sağlık kontrolünün yapılması için belediyenin köpek bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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