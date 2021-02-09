MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriMahsur kalan köpeğe itfaiye eli
GeriGündem Mahsur kalan köpeğe itfaiye eli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İbrahim UĞUR/DHA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mahsur kalan köpeğe itfaiye eli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahsur kalan köpeğe itfaiye eli
Abone Olgoogle-news

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan Kelkit Çayı’na düşen sokak köpeği, çırpınarak ulaştığı suyun ortasındaki adacıkta mahsur kaldı.

Çayda balık tutanlar köpeği fark edince itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, botla köpeğin mahsur kaldığı alana ulaştı.

Soğuktan titreyen bitkin haldeki hayvan, bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Ekipler, köpeği sağlık kontrolünün yapılması için belediyenin köpek bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle