Mahsup ne demek? Mahsup nedir? Mahsup TDK kelime anlamı

Arapça kökenli olarak öne çıkan mahsup sözcüğü, Türkiye'de çok fazla değerlendirilmektedir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘Hesaplanmış, hesap edilmiş’ şeklinde karşılık buluyor. Özellikle ticaret alanlarında ve resmi kağıtlar üzerinde çok fazla değerlendirilen bir sözcük olarak öne çıkmaktadır.

Mahsup Ne Demek?

Mahsup kelimesine TDK açısından bakıldığı zaman, ‘hesaplanmış ve hesap edilmiş’ şeklinde tarif edilmektedir. Muhasebe konusunda kullanılan bir terim olarak öne çıkıyor. Özellikle faturalarda ve ticari açıdan pek çok değişik resmi yazışmalarda değerlendirilmektedir. Ele alınan hesaplamaları noktasında birçok türemiş kelime üzerinden de kullanılmaktadır.

Mahsup Nedir?

Sektörel bazda mahsup kelimesi ticari açıdan hesaplanmış veya hesap edilmiş şeklinde değerlendirilmektedir. İşletmeler üzerinden belli başlı bazı muhasebe kağıtlarında standart olarak bulunan bir kelime şeklinde söylemek mümkün. Gündelik yaşamda yaygın olarak çok kullanılmasa bile, yapılacak olan bazı resmi işlemler noktasında görülmektedir. Fatura kesme ya da bu gibi değişik işlemler açısından mahsup kelimesi ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Kelime anlamı olarak ise herhangi bir durumun hesap edilmesi ve hesaplanması şeklinde anlatmak mümkündür. Özellikle yapılan alışveriş ya da birçok işlem noktasında hesap açısından sonucun ele alınmış hali şeklinde ifade edilebilir.