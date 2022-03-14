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Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'den eşine baltalı dehşet! KADES kurtardı

#İstanbul#Mahsun Kırmızıgül#Yusuf Bazencir

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, eşi Seval Bazencir'in evinin kapısını balta ile kırarak içeriye girmeye çalıştı. Seval Bazencir, KADES uygulaması ile yardım istedi. Baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına alınan Yusuf Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazencir (37) boşanma kararı aldı. İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı. Seval Bazencir, eşine Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi. Ancak Yusuf Bazencir evin önüne geldi. Yusuf Bazencir balta ile kapıya vurarak içeriye girmeye çalıştı.

Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Yusuf Bazencir emniyetteki işlemlerinin ardındar "tehdit - hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi. Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti.

Mahsun Kırmızıgülün kardeşi Yusuf Bazencirden eşine baltalı dehşet KADES kurtardı

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#İstanbul#Mahsun Kırmızıgül#Yusuf Bazencir

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