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Mahruki’ye yakalama

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#AKUT#Nasuh Mahruki#Yakalama
Mahruki’ye yakalama
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 07:00

AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘yargı kurumlarına hakaret’ ve ‘halka yanıltıcı bilgi verme’ suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Mahruki hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri önceki gün akşam saatlerinde Mahruki’nin evine gitti, ancak kendisini evde bulamadı. Bunun üzerine Mahruki hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polislerin evine gittiğini öğrenen Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Değerli dostlar, bu akşam bir kebapçıda arkadaşlarımla yemek yiyoruz. Evime sivil kıyafetli 7-8 polis gelip beni almaya geldiklerini söylemişler. Şimdi restorandan çıkıp eve gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin” dedi. Evine gitmediği öğrenilen Mahruki hakkında YSK’yı  eleştiren bir paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

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#AKUT#Nasuh Mahruki#Yakalama

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