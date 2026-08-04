Mahruki’nin 4.5 yıl hapsi istendi

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AKUT’un kurucusu ve yazar Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 16 Temmuz 2026’da gözaltına alındı.

MAHRUKİ: SUÇ İŞLEMEDİM

Mahruki savcılık ifadesinde “Paylaşım hakkında üzerime atılı ‘halkı kin nefret ve düşmanlığa sürükleme veya aşağılama’ suçu işlemedim. Üzerime atılı olan suçlamanın bu paylaşımdan nasıl çıkarıldığını anlamadım. Atılı olan suçlamayı işlemediğim için serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.

Mahruki, 17 Temmuz 2026’da sevk edildiği sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI: SINIRLARI AŞAN PAYLAŞIM

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Nasuh Mahruki hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Mahruki’nin yaptığı paylaşımda Türk milletini hedef alan ve güvenlik güçlerinin şehit verildiği 15 Temmuz darbe girişimini bir oyun olarak tanımladığı, bu haliyle atılan tweetin düşünce ve kanaat özgürlüğü sınırlarını aşan bir eylem kapsamında kaldığı belirtildi. İddianamede, Mahruki’nin 571.1 bin takipçisi olduğu, tweetinin yaklaşık 76.3 bin görüntülenmesi göz önünde bulundurulduğunda toplum içinde infial oluşturacak nitelikte bulunduğu, şüphelinin eyleminin açık ve yakın tehlike oluşturduğu anlatıldı. İddianamenin devamında paylaşımın halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik edecek nitelikte paylaşımda bulunma eyleminin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçu kapsamında kaldığı ifade edildi. Mahruki’nin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi.