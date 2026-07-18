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Mahruki cezaevinde

Güncelleme Tarihi:

#Nasuh Mahruki#15 Temmuz#AKUT
Mahruki cezaevinde
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

15 Temmuz paylaşımı nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan AKUT’un kurucusu ve yazar Nasuh Mahruki, savcılık ifadesinde, suç işleme kastının bulunmadığını söyledi.

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Mahruki, “Paylaşım hakkında üzerime atılı halkı kin nefret ve düşmanlığa sürükleme veya aşağılama suçu işlemedim. Bu suçlamanın bu paylaşımdan nasıl çıkarıldığını anlamadım” dedi.Savcı, Mahruki’nin 15 Temmuz darbe girişimini tiyatro olarak tanımladığı, attığı tweet’in eleştiri sınırlarının ötesinde bulunduğu, 571 bin takipçisi olduğu göz önüne alınarak paylaşımın toplum içinde infial oluşturacak nitelikte olduğunu belirtti ve tutuklama istedi. Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği, gönderinin toplum içinde infial oluşturacak nitelikte açık ve yakın bir tehdit oluşturması ve çok sayıda takipçi tarafından görüntülenmiş oluşu hususlarını dikkate alarak Nasuh Mahruki’nin tutuklanmasına karar verdi.

 

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#Nasuh Mahruki#15 Temmuz#AKUT

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