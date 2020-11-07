‘Mahrem imam’lara büyük operasyon

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmasında FETÖ’nün “mahrem imamları”nın saklandığı gaybubet evi belirlendi. Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki hücre evine yapılan baskında, örgütün üst düzey emniyet mahrem imamı oldukları belirlenen 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3’ünün örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullandıkları belirlendi. Mahrem imamların yakalanmamak ve fark edilmemek için eve giriş çıkış saatlerini sürekli değiştirdikleri, binaya giriş yapmadan önce çevrede tur attıkları belirlendi.

MASKEYLE GİZLENMİŞLER

Evlerin uzun zamandır kullanılmadığı izlenimini vermek için kapılarının dış kısmına eski tarihli faturalar bıraktıkları belirlenen mahrem imamların, pandemi sürecinin zorunluluğu olan maskeyi, kendileri için bir gizlenme aracı olarak kullandıkları ve buna benzer bir dizi önlemler aldıkları ortaya çıktı. Adreste yapılan aramalarda, 155 Euro, 200 dolar, 9 gram altın ve iki çeyrek altın ile çok sayıda dijital malzeme, örgütsel döküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.

JANDARMADAKİ MAHREM YAPILANMA

Öte yandan MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıklarınca, FETÖ’nün deşifresine yönelik çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki “mahrem hizmetler yapılanması”nda görevli 29’u aktif kamu çalışanı, 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 37 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 89 kişiden 60’ı yakalandı.