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ANKARA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Mahrem imam duruşmada da itiraf etti

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Mahrem imam duruşmada da itiraf etti
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KARLOV suikastına ilişkin davada FETÖ’nün MİT’teki mahrem yapılanmasında görev alan Salim Z. tanık olarak dinlendi.

Gözaltına alındığında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ve örgütle ilgili bilgiler veren Salim Z. itiraflarını suikast davasında da tekrarladı. Salim Z., örgütün TSK imamı Adil Öksüz’ü MİT’e angaje gösteren sahte belgeyi kendisinin hazırladığını itiraf etti. Salim Z. ayrıca, FETÖ üyelerinin Karlov suikastinden sonra bir grup kurduğunu, bunu FETÖ’nün yapmadığına ilişkin medyaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

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