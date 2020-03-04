Mahrem imam duruşmada da itiraf etti

Gözaltına alındığında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ve örgütle ilgili bilgiler veren Salim Z. itiraflarını suikast davasında da tekrarladı. Salim Z., örgütün TSK imamı Adil Öksüz’ü MİT’e angaje gösteren sahte belgeyi kendisinin hazırladığını itiraf etti. Salim Z. ayrıca, FETÖ üyelerinin Karlov suikastinden sonra bir grup kurduğunu, bunu FETÖ’nün yapmadığına ilişkin medyaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlattı.