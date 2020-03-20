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İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 14:01,Son Güncelleme:/

Mahmutpaşa boş kaldı, esnaf top oynadı

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Mahmutpaşa boş kaldı, esnaf top oynadı
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FATİH, Her gün yüzlerce insanın uğradığı Mahmutpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Dükkanların çoğunun kapalı olduğu görülürken, dükkanını açan esnaf top oynadı.

Koronavirüs salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından yapılan "evde kalın" uyarıları üzerine İstanbul'un sokakları, meydanları, sahilleri ve tarihi çarşıları boş kaldı. Her gün yüzlerce kişinin uğradığı, geçtiği Mahmutpaşa'da esnafın çoğu dükkanlarını kapadı. Dükkanını açan esnaf ise top oynadı.

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