Mahmutbey'de 4 cezaevi sevk aracı kaza yaptı: 6'sı jandarma 17 kişi yaralandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 16:13

İstanbul'da 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 6’sının jandarma personeli olduğu öğrenildi.

Kaza, 14.55 sıralarında TEM Otoyolu İkitelli mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 4 cezaevi nakil aracının henüz bilinmeyen nedenle birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza oldu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 6’sı jandarma personeli olmak üzere toplam 17 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

BAKMADAN GEÇME!