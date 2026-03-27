Mahmutbey'de 4 cezaevi sevk aracı kaza yaptı: 6'sı jandarma 17 kişi yaralandı

Kaza, 14.55 sıralarında TEM Otoyolu İkitelli mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 4 cezaevi nakil aracının henüz bilinmeyen nedenle birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza oldu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 6’sı jandarma personeli olmak üzere toplam 17 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.