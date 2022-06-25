Mahmut Ustaosmanoğlu toprağa verildi... Fatih’te binlerce kişilik uğurlama

Haberin Devamı

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu dün öğle vakti Fatih Camisi’nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici katıldı.





Haberin Devamı

Cenaze töreni için Türkiye’nin dört bir yanından gelenler oldu. Fatih Camisi’nin avlusu katılanları almayınca, Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı. Kalabalık nedeniyle camiye giremeyenler seccadelerini caddeye sererek önce öğle namazını, daha sonra da cenaze namazını kıldı.

ÖĞRENCİYKEN DİNLERDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, “İlim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. 1965-1966 yıllarında iken Fatih İmam Hatip’te öğrenciyim. Cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii’ne gelir, orada kendisini dinlerdik, orada kendisiyle müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuz Selim Cami’nde sohbetlerinde bulunurduk. Kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz” dedi.





Haberin Devamı

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tabutu ilk omuzlayanlardan biriydi. Ustaosmanoğlu’nun cenazesi Edirnekapı Şehitliği’nde, 1960’ta vefat eden Çarşamba’daki İsmet Efendi Dergahı’nın son şeyhi Ali Haydar Efendi’nin yanında toprağa verildi.

CEMAATİN YENİ LİDERİ HASAN KILIÇ







Cenaze töreninde babası Mahmut Ustaosmanoğlu’nun tabutu başında konuşan Ahmet Ustaosmanoğlu, İsmailağa Cemaati’nin yeni liderini açıkladı. Ahmet Ustaosmanoğlu, “Cenazeye katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Sizlere uzun ömürler dilerim. Bize sorulan en çok sorulardan bir tanesi ‘Mahmut Efendi yerine kimi bırakacak?’ sorusuydu. Bizden vasiyeti anlatmamızı istedi. ‘Benden sonra’ tabirini kullanarak ‘Hasan Efendi’yi cemaatin temsilcisi ve başı olarak bırakıyorum’ demişti. Bu hakikati sizlerle paylaşıyorum” dedi. Böylece İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri 92 yaşındaki Hasan Kılıç oldu.