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HaberlerGündem HaberleriMahmut Can Yılmaz'ın acı ölümü! 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü
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Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)-
Haber Giriş: 12.03.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Mahmut Can Yılmaz'ın acı ölümü! 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü

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Mahmut Can Yılmaz'ın acı ölümü! 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü

Ordu'nun Ünye ilçesinde dengesini kaybedip 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Mahmut Can Yılmaz (39), hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçenin Ortayılmazlar Mahallesi, Devlet Sahil Yolu üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İlçedeki bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan Mahmut Can Yılmaz, hava almak için çıktığı 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Yılmaz’ın düştüğünü gören yakınları ve komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mahmut Can Yılmaz, özel hastaneye kaldırıldı, buradan da Samsun’a sevk edildi. Ancak Mahmut Can Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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