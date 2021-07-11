Mahmud Abbas özel davetle İstanbul’da

Erdoğan konuk lideri Vahdettin Köşkü’nde ağırladı. Hem baş başa görüşmede hem de heyetler arası çalışma yemeğinde, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İsrail’in Filistin’deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını belirterek, İsrail’in işgal ve ilhak politikaları devam ettiği sürece bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olamayacağını vurguladı. Filistin’in iç uzlaşı sürecini desteklemeyi de sürdüreceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin ekonomi ve ticaretten kültür, eğitim ve turizme her alanda olumlu yönde seyretmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Abbas’ın Türkiye ziyareti üç gün sürecek.

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