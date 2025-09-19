Mahmud Abbas Beştepe’de

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Karşılama töreninin ardından iki lider görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Filistin ilişkilerinin yanı sıra Gazze’deki insani durum ve İsrail’in saldırılarının ele alındığı aktarıldı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Erdoğan daha sonra Mahmud Abbas onuruna akşam yemeği verdi.

FİLİSTİN’İN SESİ OLACAĞIM

Mahmud Abbas’ın Ankara ziyaretine ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görüşmede İsrail’in Gazze’deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail’in sadece Filistin’i değil, bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar’a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İsrail’i eleştiren lider ve kanaat önderi sayısının arttığını, İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması için gayretlerin sürdüğünü, Türkiye’nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu, İsrail’in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla bir ve beraber olması gerektiğini, Filistin’de tam anlamıyla siyasi birliğin tesis edilmesinin de bu çabaları güçlendireceğini, Türkiye’nin bu gayretlere de destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.”

