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Mahkuma cezaevinde uyuşturucu temin etmekle suçlanan avukat tutuklandı

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#Cezaevi#Konya#Avukat
Mahkuma cezaevinde uyuşturucu temin etmekle suçlanan avukat tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 10:06

Konya’da cezaevinde görüşme yaptığı mahkumun üzerinden 1 gram esrar, 1 gram eroin ve 1 gram bonzai ham maddesi çıkan Avukat Halise K. (40), 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Evindeki aramada da uyuşturucu ele geçirilen Halise K., ''Mahkumun üzerinden çıkan uyuşturucudan haberim yok. Evimde bulunan uyuşturucu ise başka bir müvekkilime ait" dedi.

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Konya Barosu'na kayıtlı avukat Halise K., pazartesi günü, E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki mahkumlardan olan müvekkiliyle görüştü. Gardiyanlar, avukatın görüşme yaptığı mahkumun davranışlarından şüphelenip üzerini aradı. Mahkumun üzerinden 1 gram esrar, 1 gram eroin ve 1 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. 1 gram bonzai ham maddesinden yaklaşık 150 gram uyuşturucu elde edebileceği belirlendi. Gardiyanlar durumu, cezaevi savcısına bildirdi. Açılan soruşturma kapsamında Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, mahkumla görüşme yapan avukat Halise K.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 3 gram esrar, 100 uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirildi.

Mahkuma cezaevinde uyuşturucu temin etmekle suçlanan avukat tutuklandı

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‘İFTİRA ATIYOR’

Gözaltına alınan avukat Halise K., salı günü sevk edildiği mahkemede, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen Halise K., ifadesinde, ''Mahkumun üzerinden çıkan uyuşturucudan haberim yok. Avukatlık ücretimi kabul etmediği için, davasına bakmayacağımı söyledim. Bunun için bana iftira atıyor. Evimde bulunan uyuşturucu ise başka bir müvekkilime ait. Bana daha önce poşeti verdi ve bir süre sonra geri alacağını söylediği için evimde tutuyordum" dedi. 

 

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#Cezaevi#Konya#Avukat

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