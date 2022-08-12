Mahkemeye böyle gelmişti... Sabiha’nın feryadı

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Sabiha Mutlu henüz 18 yaşındayken Samet Mutlu ile evlendi. Çiftin bir kızları dünyaya geldi. Geçen yıl aile içi şiddet ve geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açan Sabiha Mutlu babasının evine yerleşti. Mahkeme, annesinin yanında kalmasına karar verdiği kızlarının babasıyla da görüştürülmesine hükmetti. Samet Mutlu her seferinde “Çocuğumdan ayrılmak istemiyorum” diyerek Sabiha’ya şiddet uyguladı. Ağustos 2020’de Sabiha’nın üzerine yürüyüp kurusıkı tabancayla ateş açtı ve tehdit etti. 22 Mayıs 2021 günü bu kez elinde gerçek tabanca vardı. Kızını almak için gelen Sabiha’yı tokatladı sonra da kızlarının gözü önünde vurdu. Sabiha bacağına isabet eden ilk kurşunla yere düştü, yapmaması için yalvardı ama onu duyan olmadı. “Seni öldürsem ne olur, 3-5 ay yatar çıkarım” diyen Samet Mutlu 4 el daha ateş etti. Kurşunlar Sabiha’nın kalçasını kırdı, sağ elinin 3 parmağındaki sinirleri parçaladı. Sabiha hayatta kalsa da doktorları bir daha yürüyemeyeceğini söyledi.

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SEDYEYLE MAHKEMEYE

Olayın ardından tutuklanan Samet Mutlu hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sabiha, İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya sedyeyle, diğer duruşmalara ise tekerlekli sandalyesiyle katıldı. Mahkeme yargılama sonunda Samet Mutlu’ya takdir indirimi uygulayarak 17 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sabiha kararı sevinç gözyaşlarıyla dinledi. İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, Samet Mutlu’nun silahındaki tüm mermileri kullandıktan sonra olay yerinden ayrıldığını, eylemini gönüllü olarak değil, silahındaki mermilerin bitmesi nedeniyle sonlandırdığını belirtti.

BAM İTİRAZI REDDETTİ

Samet Mutlu avukatı aracılığıyla yerel mahkemece verilen 17 yıl 1 ay hapis cezasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemece kurulan hükümde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle itirazı reddetti. 1’inci Ceza Dairesi kararında, ‘silahla tehdit’ suçundan kurulan hükmün kesinleştiğini, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise Yargıtay’a temyiz (itiraz) yolunun açık olduğunu belirtti.

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TAHLİYE TALEP ETTİ

İstanbul BAM 1’inci Ceza Dairesi’nin kararına da itiraz eden Samet Mutlu avukatı aracılığıyla Yargıtay Ceza Dairesi’ne başvurdu. Mutlu’nun avukatı tarafından Yargıtay Ceza Dairesi’ne gönderilen dilekçede, usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul BAM 1’inci Ceza Dairesi’nin kararının bozulmasına ve Samet Mutlu’nun tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

ÖLMEK İSTEMİYORUM

Saldırının ardından yüzde 40 engelli kaldığını belirten Sabiha Mutlu şunları söyledi: “İtiraz edebilecekleri bir durumda değiller. Hayatımı mahvettiler ve Yargıtay’ın da İstinafla (Bölge Adliye Mahkemesi) aynı kararda olacağını düşünmek istiyorum, diliyorum. Yarım kalan işini çıktığında tamamlamaması için, kızımı büyütebilmek için, annesiyle büyümesi için kararın onaylanmasını bekliyorum. Doğru olana Yargıtay karar verecektir. Sonsuz güveniyorum. Beni koruyacaklarını, bana ve kızıma yeni bir hayat için olması gerekeni yapacaklarını düşünüyorum. Zorba olmadım, hep devlete güvendim, hiç güvenim boşa çıkmadı çok şükür, hepsinden ayrı ayrı Allah razı olsun. Bu sefer böyle kurtuldum ama çıktığında canımdan olacağım, ölmek istemiyorum. Bu sefer o kurşunlar kafamdan sıyırıp elime gelmeyecek. Direkt kafama gelecek, böyle bir şey istemiyorum.”