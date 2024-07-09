Mahkemenin cevap aradığı soru: Cinayetin arkasında kim var

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Davanın ilk duruşması dün görüldü.

‘ANNEM BANA SİLAH DOĞRULTTU’

Tutuklu sanık V.S.K., “Annemin yanına odaya girdim, telefonda görüşüyordu. ‘Sen hâlâ o adamla mı görüşüyorsun’ deyip telefonunu istedim. O da ‘Kiminle istersem görüşürüm, defol git, sana mı soracağım’ dedi. ‘Babamın yanına hastaneye gidiyoruz’ dedim, o da beni itti. Annem çantasından silah çıkardı ve bana doğrulttu. Elinden almaya çalıştım. Silah benim elimdeydi ama sonra ne oldu bilmiyorum. Bana kimse yardım etmedi, azmettirmedi. Diğer sanıkların olayla ilgisi yoktur” diye konuştu. Tutuksuz yargılanan baba Kenan K. de “Melek’i öldürtmem söz konusu değil” dedi.

Mahkeme heyeti, tanık ve sanıkları dinledikten sonra duruşmayı erteledi.