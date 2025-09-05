Mahkemenin atadığı Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, CHP İstanbul İl Yönetiminden çekildi

Haberin Devamı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından il başkanlığına atanan 'Geçici Kurul'da yer alan Hasan Babacan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret edip Özgür Çelik ile görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Babacan, "Şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi'nde yetkisizlik ve usulsüzlük yapıldığına dair devam eden davada 2 Eylül Salı günü ara karar açıklandı. Ara kararda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Kararda, Çelik ve yönetiminin yerine CHP'li Gürsel Tekin başkanlığındaki 5 kişiden oluşan Geçici Kurul'un atanmasına hükmedildiği belirtildi.



Haberin Devamı

BABACAN'DAN ÇELİK'E ZİYARET

Kararın ardından sabah saatlerinde Gürsel Tekin bir video yayınlayarak göreve başladığını duyurmuştu. Öğle saatlerinde ise Geçici Kurul'da yer alan Hasan Babacan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Babacan, Özgür Çelik'le görüştükten sonra başkanlık binasından ayrıldı. Çelik Babacan'a arabasına kadar eşlik etti. Çelik Babacan'ı uğurlamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır ve parti meclis üyemiz Bedirhan Berk Doğru'yla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk. Güzel bir sohbet ettik kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağolun" dedi.

Haberin Devamı

'TEVDİ EDİLEN GÖREVİ KABUL ETMEME KARARI ALDIĞIMI'

İl Başkanlığını ziyaret eden ve Özgür Çelik ile görüşen Babacan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Babacan açıklamasında, "Kamuoyuna ve partililerimize, 2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na geçici bir yönetim atanmıştır. Sözkonusu geçici heyet içerisinde ismim de yer almaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.Saygılarımla Hasan Babacan" ifadelerini kullandı.



MÜJDAT GÜRBÜZ DE ÇEKİLDİ



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından il başkanlığına atanan 'Geçici Kurul'da yer alan Müjdat Gürbüz de CHP İstanbul İl Başkanlığı Yönetimi'nden çekildi.

Haberin Devamı

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ BAŞARIR: DOĞRU OLANI YAPTI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Biz, demokrasiye, hukuka ve adalete inanıyoruz. CHP İl Başkanlığı bilgisayardan çıkan bir il başkanı yazısıyla olmuyor. CHP İl Başkanlığı binlerce üyenin seçtiği ilçe delegeleri, onların seçtiği il delegeleri ve o il delegelerinin seçtiği Özgür Çelik gibi oluyor." dedi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirdiği geçici kurulda yer alan Hasan Babacan'ın kendi iradesiyle bu görevden çekildiğini aktaran Başarır, "Şimdi bu saatlerde yine bu beşli heyette olan Müjdat Gürbüz, partisi ve geleceği için hiçbir baskı altında olmadan o heyetten çekildiğini açıkladı. Onlar doğru olanı yaptı." diye konuştu.

Haberin Devamı

"O KOLTUK DOLU”

"O koltuk dolu, o koltuğun sahibi Özgür Çelik. Kendisi şu anda 39 ilçe başkanıyla toplantıda. Keşke elimizden bir şey gelseydi. Biz, demokrasiye, hukuka ve adalete inanıyoruz. CHP İl Başkanlığı bilgisayardan çıkan bir il başkanı yazısıyla olmuyor. CHP İl Başkanlığı binlerce üyenin seçtiği ilçe delegeleri, onların seçtiği il delegeleri ve o il delegelerinin seçtiği Özgür Çelik gibi oluyor."