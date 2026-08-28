Mahkemeler siyaset arenası değil

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(Alihan Kuriş soruşturması) Biz kesinlikle dini gruplar ya da işte dini yapılanmalar için bir operasyon yapmıyoruz. Bir turizm şirketi üzerinden elden para vererek paraları yurtdışına çıkartıyorlar. Köln’de bir yapılanma var. Merkezlerini oraya taşımak istiyorlar. 185 civarında taşınmaz var. Örgüt yönetiminin, tabanın dini duygularını sömürerek kendilerine kaymaklı bir yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz.

(Eski bakan Ahmet Arif Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturma) Fethi kabir yapıldı. İlk gelen bulgulara göre burada bir şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Boğazda ekimozlar var. Boğulma iddiası var. Sağlık ekiplerine geç haber verme durumu var.

DELİLLERLE UYUŞMUYOR

(Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e kayıtlı çakarlı araçlar konusu) Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla verdiğini söylüyor. HTS kayıtlarına baktık. ‘Bu aracı sadece İstanbul’a gelince kullanıyorum’ diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor.

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(Yazıcıoğlu’nun ölümü) ‘Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti’ diyoruz artık şu an, çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetten bir gün önce Adil Öksüz Türkiye’den çıkıyor. Pilotun mahrem imamlarla, Öksüz ve Kemal Batmaz’la birlikte Elazığ’da toplantılara katıldığı çıktı. Pilotun eşinin Öksüz’ün evinde parmak izi çıktı. Sonuna kadar takip ediyoruz.

(Uğur Mumcu dosyası) Firari bir kişi var, onun getirtilmesi için uğraşıyoruz. Uğur Mumcu cinayetinin arkasında başka bir eylem var mı olay var mı ya da karanlıkta kalan bir nokta var mı diye çalışıyoruz.

(Behçet Oktay dosyası) İntihar olmadığına dair tespitlerimiz var. Bu konuda güzel tespitler de var.

İÇ HESAPLAŞMA VAR

(Ekrem İmamoğlu soruşturması) Mahkemeler siyaset arenası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Tek bir tanık, itirafçı beyanına göre bu operasyon yapılmadı. Bunların hepsi HTS ve MASAK kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Şu an dinlenen şahısların beyanları bir iç hesaplaşmayı gösteriyor. En son Muzaffer Beyaz, Ertan Yıldız, Adem Kameroğlu dinlendi. Bunlar açık açık İmamoğlu’nun kurduğu sistemde paraların nasıl aklandığını anlattı. Burada sanık Ekrem İmamoğlu ile bu sanıklar arasında bir gerginlik oluyor. Bunlar daha önceden savcılık aşamasında etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerdi. En başta bu dava açıldığında ‘Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, kendimize güveniyoruz’ gibi bir söylem vardı. Şu anda Ekrem bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum.

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(Ahbap soruşturması) Üç dalga yapıldı, 37 kişi şu an tutuklu. Haluk Levent bir kumar sarmalına düşüyor. 245 milyon dolar, deprem zamanı toplanan para bu. Bu paraların hangi amaçlarla harcandığı konusunda tespit yapılmaya çalışılıyor. Gerçekten yardım yapıldı mı deprem konutları yapıldı mı... Gördüğümüz durum böyle değil.

UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN...

(Faili Meçhul Suçları Araştırma Birimi) 690 civarında dosyamız var. 36 dosyada 41 faili meçhul maktul aydınlatıldı. Ucu nereye giderse gitsin devlet bu işin peşini bırakmaz, mutlaka hesabını sorar ve mutlaka adaletin karşısına çıkartır.

(Yasadışı bahis) Biz temiz spordan yanayız. Şike, teşvik, bahis ile ilgili bir birim kurduk. Yakın zamanda operasyonlar olabilir, soruşturmalar olabilir.

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(Terörsüz Türkiye süreci) Biz yıllardan beri Türk-Kürt kardeş gibi yaşıyoruz. Bu bir anlamda bunun tasdiki, kucaklaşması, inşallah özellikle silahların bırakılması, daha sonra bu yasa yürürlüğe girecek. Yasa yürürlüğe girdikten sonra cezaevinde bulunan tutuklu, hükümlü ya da dışarıda bulunup da gelip teslim olacaklarla ilgili hukuki sürecini Adalet Bakanlığı takip edecek. Sürecin sabote edilmesine göz yummayacağız. Bizim yıllardan beri beklediğimiz kardeşlik ortamı inşallah gelecek.”

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‘ALO ADALET’ 1 EYLÜL’DE 3 İLDE FAALİYETTE

“1 Eylül’de, 3 pilot ilde özellikle ALO Adalet 135 hattıyla irtibat bürolarımızı faaliyete geçiriyoruz. Ekim ayında da tüm Türkiye’de faaliyete geçecek. Vatandaş aradığı zaman yapay zekâ yoluyla vatandaşımızın bilgileri, dosya bilgileri alınacak. Buradan vatandaşımıza bir geri dönüş sağlanacak. Yani bir muhatap hissedecek vatandaş.

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Normalde bu davanın bir yılda karara bağlanması lazım. 4 yıldan beri devam ediyor. Yani bu dava uzamış. Neden uzadı? Eğer burada hâkimin şahsından kaynaklanan bir şey varsa, bir sorumluluk varsa HSK devreye girip hâkim hakkında ilgili süreci başlatacak.

Nafaka, velayet ve diğer talepler ayrıca değerlendirilecek. Anayasa Mahkeme’miz biliyorsunuz süresiz nafakayı iptal etti. İnşallah Ekim ayında bu yasalaşacak. Burada süresiz nafaka gerçekten hem hakkaniyeti hem de vicdanlara aykırı. Burada özellikle kadınlarımızı, bayanlarımızı üzmeyecek, hâkime tamamen takdir hakkı veren bir formül üzerinde çalıştık.”