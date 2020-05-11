Mahkemeler ne zaman başlayacak? Adliyeler ne zaman açılacak?

Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce can alan koronavirüs salgını ülkemizde adli sistemi de etkiledi. Mart ayından bu yana kısıtlı olan adli işlemlerin yeniden ne zaman eskisi gibi olacağı sorgulanıyor. Vatandaşlar özellikle adliyelerin yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte, 'Mahkemeler ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu.

"Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır." diyen Erdoğan, adliyelerin açışı hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırlanan hangi alanda, hangi tarihte, hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız. Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini, 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz."

ADALET BAKANI KONUŞTU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüsle mücadelede kapsamında duruşmaların ertelenmesine yönelik açıklama yaptı.

Gül, başvuru, itiraz, temyiz, ara buluculuk, uzlaştırma gibi yargısal tüm sürelerin çıkarılan kanunla 30 Nisan'a kadar durduruluğunu hatırlattı. Durma süresinin uzatılmasına yönelik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yetki verildiğini aktaran Gül, Erdoğan tarafından bu sürenin 15 Haziran'a kadar uzatıldığının açıklandığını belirtti.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Salgına yönelik çıkacak olumlu tabloya göre Sayın Cumhurbaşkanımızın, 15 Haziran olarak belirlediği bu süreyi daha öne çekme ihtimali de bulunmaktadır. Durma süresi kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından duruşmaların ertelendiği 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileriyle de bu sürelerin 15 Haziran öncesine çekilebilmesi ya da daraltılabilmesi de mümkündür. Uzağı yakın etmek bizim elimizdedir."

Koronavirüsün zengin fakir ayrımı yapmadığını, dil, din, ırk ayrımı gözetmediğini söyleyen Gül, bu süreçte insan olmanın onurunun, eşit hakların, birlik ve beraberliğin, ortak kaderin, ortak kederin ve ortak ümidin yeniden keşfedildiğini dile getirdi.