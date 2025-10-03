Mahkemeden yeni karar: Gürsel Tekin göreve devam edecek

Haberin Devamı

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, İl Yönetimi ve İl Disiplin Kurulu hakkında 'Tedbiren görevden uzaklaştırma' kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, istinaf sürecinin beklenmesine karar verirken, reddi hakim talebini reddederek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve Özgür Çelik’in İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde 'İrade fesatı haller' ve 'Suç kapsamlı eylemler' bulunduğu iddiasıyla, CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan tarafından 14 Ağustos’ta İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 'Kongrenin iptali' talebiyle dava açıldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'deki ara kararıyla, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar verdi.

GÜRSEL TEKİN GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 ismin geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verildi. CHP’nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itirazlar değerlendirildi. Mahkeme, CHP’nin 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetti. Hüküm sonrası itirazın ilk duruşması 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya davacı ve davalı avukatları katıldı.

NE OLMUŞTU?

Davacı Özlem Erkan, mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemleri olduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre, kongrede oy kullanacak delegelerin para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtmişti.

Erkan, dilekçesinde, "Kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırının aştığının tespit edildiğini, dava konusu edilen İstanbul İl Kongresi'nin mutlak butlan ile sakat olduğunun savcılık soruşturmaları ile kanıtlanmış olduğundan bahisle 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren hükümlerinin durdurulmasına, bu kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, önceki kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu'nun tedbiren göreve iadesine veya mahkemece uygun görülecek geçici kurulun atanmasına, İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına, CHP Merkez Yönetim Kurulunca başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ederim." ifadelerine yer vermişti.

Bunun üzerine dosyaya bakan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmaları da mahkeme tarafından karara bağlanmıştı.

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar vermişti.