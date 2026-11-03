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Mahkemeden örnek karar: Gazeteci kamu görevlisi

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#Gazeteci#Kamu Görevlisi#Saldırı
Mahkemeden örnek karar: Gazeteci kamu görevlisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 07:00

Görevi başında saldırıya uğrayan gazeteciler için örnek bir karara imza atıldı. Mahkeme, görev sırasında darp edilen gazeteciyi ‘kamu görevlisi’ olarak değerlendirerek sanıklara verilen cezaları artırdı.

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DAVA dosyasına göre, Şanlıurfa’da karantinada bulunan 35 köpeğin Ankara’ya getirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü tutuklandı. Özgünlü’nün adliyeden çıkarılışı sırasında İHA muhabiri Ahmet Furkan Gülap, şüpheli Özgünlü’nün adliyeden çıkarılışını görüntülemek istedi. Gülap, adliye otoparkında görüntü aldığı sırada Özgünlü’ye destek vermek için adliyede bulunan Fulya Törün ve Nuray Akyol’un saldırısına uğradı. Gülap’ın vücudunda darp ve tırnak izleri oluşurken, kıyafeti de zarar gördü.

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 Gülap’ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda 2 şüpheli hakkında ‘basit yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından  dava açıldı. Davaya bakan Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Fulya Törün ve Nuray Akyol’u ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 8’er ay, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1 yıl 2’şer ay ve ‘mala zarar verme’ suçundan 3’er ay olmak üzere toplam 2 yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme gerekçeli kararında, gazetecinin Ankara Adalet Sarayı bünyesinde basın mensubu olarak görev yaptığına ve yerine getirdiği bu kamu hizmeti nedeniyle ‘kamu görevlisi’ sayıldığına işaret etti.

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#Gazeteci#Kamu Görevlisi#Saldırı

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