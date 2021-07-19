Mahkemeden kiraya pandemi zammı
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, şartları oluştuğunda ihtiyati tedbir kararı verilerek, kirada pandemi indirimi yapılmasına vize verirken, Bodrum’da bir mahkemeden pandemi dönemini de kapsayacak şekilde kiraya zam kararı çıktı.
Dava dosyasına göre Bodrum’da küçük bir restoran işleten Tanyel Yılmaz, pandemi döneminde kira indirimi talep etmeyerek, kirasını aksatmadan tam olarak ödedi. Bu süreçte, mülk sahibi kiranın yükseltilmesi için dava açtı. Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, restoran sahibi Tanyel Yılmaz’ın aylık 6 bin lira olan kirasını rayiç kira bedellerinin ve yıllık bazda belirlenen TEFE-TÜFE artış oranının üzerinde 9 bin liraya yükseltti. Pandemi dönemini de kapsayacak şekilde kira farkının da topluca ödenmesine karar verdi.
Tanyel Yılmaz, Yargıtay’ın kiraya pandemi indirimi yapılması kararına ters çıkan bu kararı istinafa taşıyacağını ve kira indirimi için ayrıca dava açacağını söyledi.