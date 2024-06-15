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Mahkemeden jet karar 1 günde iddianame 1 günde ret kararı

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#Şanlıurfa#Köpek#Kuduz
Mahkemeden jet karar 1 günde iddianame 1 günde ret kararı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 07:00

SOSYAL medyada 7-8 Haziran 2024’te #ŞanlıUrfadaKatliamVar başlığı altında Şanlıurfa’da köpeklere eziyet edildiğine ilişkin haber ve görüntüler yayınlandı.

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Söz konusu haberler üzerine Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, bir dernek çalışanı ve bir grup hayvansever ile birlikte Şanlıurfa’ya giderek, tartışma konusu yapılan köpeklerin kaldığı barınakları inceledi. Özgünlü, iddiaya göre, 28 köpeği tutanakla sahiplenerek, şoför Muhammed Savaş D.’nin kullandığı araçla Ankara Gölbaşı’ndaki kliniğe getirdi. Kuduz köpekleri Ankara’ya getirdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Özgünlü hakkında “bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan yaklaşık 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

‘KAÇMA ŞÜPHESİ VAR’

İddianameyi kabul eden Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi, “sanığın kaçma şüphesinin olması” gerekçesiyle Özgünlü’nün tahliye talebini reddetti. Özgünlü’nün tahliye talebinin reddedilmesi üzerine avukatı Yasemin Babayiğit 13 Haziran tarihinde karara itiraz etti. Yapılan itiraz Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Mahkeme 13 Haziran’da, “Sanığın üzerine atılı suçun ‘Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme’ olduğu, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağının düşünülmesi, Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nin tutukluluk halinin devamına ilişkin karardaki yasal ve doyurucu gerekçe” nedeniyle yapılan itirazın reddine karar verdi.

 

 
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#Şanlıurfa#Köpek#Kuduz

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