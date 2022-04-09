Mahkemeden ‘iyi hal’ savunması

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ANKARA’da 30 Temmuz 2020 tarihinde Soner Yanıkoğlu, bir çocuk annesi eşi Emine Yanıkoğlu’nu (20) pompalı tüfekle öldürmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Soner Yanıkoğlu hakkında “tasarlayarak eşi kasten öldürme” suçundan Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme ise iyi hal indirimi uygulayarak, sanığa “eşi kasten öldürme” suçundan ceza verdi. Mahkeme gerekçeli kararını tamamladı. Gerekçeli kararda özetle, “Sanığın maktulü öldürmek için tüfeği alıp gelmesinin tek başına tasarlama unsurunu oluşturmaya yeterli olmadığı, sanığın suç işlemeye karar verdiği an ile icrai hareketlerine başladığı zaman diliminin tasarlama için yeterli zaman dilimini içermediği, sanığın incelenen sabıkasında suç kaydının olmaması, duruşmalar boyunca saygılı tutum ve davranışı ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alındığı” değerlendirmesi yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanığa az ceza verildiğini, sanığa tasarlayarak eşi kasten öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiği gerekçesiyle karara itiraz ederek, istinaf başvurusunda bulundu.

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‘VİCDANLARI YARALADI’

Ailenin ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Neslihan Ceylan da yaptığı istinaf başvurusunda, yapılan iyi hal indirimine tepki göstererek, “Sanığın gelecekteki halini düşünerek cezasında indirime gidilmesi de vicdanları kanatacak bir gerekçedir” dedi.