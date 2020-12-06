Mahkemeden 40 yıllık eşin kardeşlerine: 3 ay uzak durun

Türkiye’nin en büyük denizcilik şirketlerinden olan Albros Denizcilik’in ortağı Rauf Alakbarov’un kendisini aldattığını ve evlilik dışı iki çocuğu olduğunu iddia eden 40 yıllık eşi Aida Alakbarov, ‘sadakatsizlik’ nedeniyle boşanma davası açmıştı. Eşinin kendisine ve iki çocuğuna psikolojik ve ekonomik baskı uyguladığını öne süren Aida Alakbarov, 35 milyon lira tazminat ile aylık 150 bin lira nafaka talep etmişti. Eşine karşı boşanma davası açan Rauf Alakbarov ise eşiyle ailesinin zoruyla evlendiğini belirtmişti. 40 yıllık evliliğin 30 yılını eşinden ayrı yaşadığını iddia eden Azeri işadamı, eşinin kendisinden maddi çıkar sağlamaya çalıştığını öne sürmüştü.

SOKAĞA ATILDILAR

Aida Alakbarov, boşanma davasının ardından bu defa eşinin erkek kardeşleri Raim Alakbarov ile Rasim Alakbarov ve 5 şirket çalışanı hakkında korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Boşanma davasının açılmasının ardından davalılar Aida Alakbarov ile kızı Ravana’yı fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddete maruz bırakmışlardır. Ravana Alakbarov, çalıştığı aile şirketinden çıkarılmıştır. Anne ve kızı şirkete ait evden tahliye edilmeye çalışılmıştır. Rauf Alakbarov ile kardeşleri Aida Alakbarov’u gecenin yarısı tahliye işlemi ile sokağa atmıştır. Anne ve kızı tahliye işleminin durdurulması talebinde bulunmuş ve mahkemece tahliyenin durdurulmasına karar verilmiştir” denildi.

‘HUKUKİ KORUMAYA MUHTACIZ’

Bu kararın ardından Aida Alakbarov ve kızının 8 Ekim 2020’de Raim ve Rasim Alakbarov ile 5 şirket çalışanının tehditleri ve zorbalıklarına maruz kaldığının belirtildiği dilekçede, “Davalılar, anne ve kızın evinin içine kadar girmiş ve evden çıkmaları yönünde çeşitli tehditlerle baskı uygulamıştır. Bunun üzerine polis çağırılmış ve davalılar hakkında ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan beyanlarının alınması kararı alınmıştır. Anne ve kızı kendilerine cehennemi yaşatmak isteyen gözü kara insanlar karşısında hukuki korumaya muhtaçtırlar. Bu nedenle davalılar hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini istiyoruz” denildi. Talebi kabul eden mahkeme, davalılar Raim ve Rasim Alakbarov ile şirket çalışanları Mehmet Şah Eksik, Mustafa Eksik, Onur Tekdemir, Recep Ağır ve Turgay Akar’ın 3 ay süreyle mağdur Aida Alakbarov ve kız Ravana Alakbarov’un bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca davalıların, Aida Alakbarov ve kızını iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şahsi ve ev eşyalarına zarar vermemesine hükmetti.