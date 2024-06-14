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Mahkeme tarihi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Nihal Candan#Bahar Candan#Dolandırıcılık
Mahkeme tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 07:00

Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin de arasında bulunduğu 22 kişi, “dolandırıcılık” iddiasıyla 4 Eylül 2024’de sanık olarak hâkim karşısına çıkacak.

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SOSYAL medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin de arasında bulunduğu, biri müşteki şüpheli toplam 22 kişi hakkındaki iddianame geçen günlerde tamamlanmıştı. İddianame, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onayının ardından, Küçükçekmece 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianameyi ve eklerini inceleyen mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Candan kardeşlerin de arasında bulunduğu 22 kişi, “dolandırıcılık” iddiasıyla 4 Eylül 2024’de sanık olarak hâkim karşısına çıkacak. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan’ın (Gülnihal Çiçek) 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

 

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Dolandırıcılık

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