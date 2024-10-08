Mahkeme son noktayı koydu: Kadının bedeni kadının kararı

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Ankara’da yaşayan Burçak Topaç (48), görücü usulü ile 1997 yılında kuaför Muharrem Topaç (52) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki tane çocuğu oldu. Ancak Burçak Topaç, evliliğinden mutsuzdu. İddialara göre eşinin fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetine uğruyordu. Evliliğinde sevgi ve saygı görmediği, eşinin kendisiyle iletişim kurmadığı, evliliğinin ilk gününden itibaren özellikle ekonomik şiddete maruz kalarak örselendiğini savunan Burçak Topaç Ankara 20. Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Yapılan yargılama sonucunda, mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak koca Topaç, eşinden boşanmak istemediğini ileri sürerek, verilen karara karşı istinaf başvurusunda bulundu. Böylece boşanma davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi’ne taşındı.

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‘TEDAVİ İÇİN KOCADAN İZİN AL’

İstinaf mahkemesinin kararı beklenirken Burçak Topaç sağlık sorunları yaşamaya başladı ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Burçak Topaç’ın rahim ve yumurtalıklarının alınması için acil ameliyat önerildi. Ancak hastanede, Sağlık Bakanlığı uygulamaları gerekçe gösterilerek, söz konusu ameliyat için boşanma aşamasındaki eşinden onam (hasta yakını izin belgesi) istendi. Çünkü boşanma davasına ilişkin kararın kesinleşmemesi nedeniyle Burçak Topaç halen resmi olarak evli görünüyordu.

‘ANLAŞIRSAK İZİN VERİRİM’

Bunun üzerine eşiyle iletişime geçen Burçak Topaç ilginç bir yanıtla karşılaştı. İddialara göre, durumun önemi ve verilecek onamın aciliyeti belirtilmesine karşın koca Muharrem Topaç, “kendisinden hiçbir hak talep etmeksizin boşanma konusunda anlaşması halinde” söz konusu izni verebileceğini belirtti. Burçak Topaç da avukatı Mehtap Sakinci aracılığıyla 25 Eylül tarihinde Ankara 6. Aile Mahkemesi’ne başvurarak, tıbbi gereklilik kapsamında davalı eşin onamına ihtiyaç olmaksızın her türlü tedaviyi yapabilmesine dair kendisine yetki verilmesi talebinde bulundu. Hürriyet’in gündeme getirdiği davada yargı son sözü söyledi. Mahkeme, tedavi için eşinin iznini bekleyen Burçak Topaç’ın başvurusu üzerine, “tıbbi gereklilik kapsamında davalı eşin onama ihtiyacı olmaksızın her türlü tedaviyi yapabilmesine dair izin ve yetki verilmesine” hükmetti. Kararda, itiraz yolu açık olduğu da ifade edildi.

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'TEDAVİ SÜRECİ GECİKTİ'

Avukat Mehtap Sakinci, başvurularından 10 gün sonra karar alınabildiğine işaret ederek, “Karar ile ülkemizde bir kadın, kendi bedeni ile ilgili operasyon yapabilmesi için maalesef mahkeme kararı alması gerektiği ortaya konulmuş oldu. Bu durum hem düşündürücü hem de üzücü... Ancak günlerdir bu kararı bekliyoruz. Amacımıza ulaşmış olsak da karar çok tatmin etmedi bizi. Acil bir ameliyat için maalesef karar sürecini beklemek durumda kaldık. Oysa bizim bu kararı başvurumuzdan hemen ya da bir iki gün içinde gelmesi gerekiyordu. Ancak karar 10 gün sonra çıktı. Alınan karar doğrultusunda müvekkilim yeniden hastaneye başvurarak ameliyat için randevu alacak. Bu yeni randevu tarihi ile aslında tedavi süreci biraz daha gecikmiş olacak” dedi.