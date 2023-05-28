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Mahkeme savunmaya itibar etmedi

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#Dilara Yıldız#Oktay Dönmez#Cinayet
Mahkeme savunmaya itibar etmedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 07:00

Oktay Dönmez, eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız’ı restoranda kurşunlayarak öldürmüştü. Mahkeme, ifadesinde “Amacım 2 el havaya ateş açıp adamları korkutmaktı” diyen Dönmez’e ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası verdi.

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İstanbul’da avukat Dilara Yıldız (29) 10 Ocak 2021 günü eski uzman çavuş Oktay Dönmez’le birlikte Tuzla’daki bir restorana gitti. Dönmez burada silahını çekerek eski nişanlısı Yıldız’ı öldürdü. Cinayetin ardından yakalanan Oktay Dönmez tutuklandı. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ifade veren Oktay Dönmez, “Restorana gidince karşıma 3 adam dikildi. ‘Seni buradan çıkartmayacağız’ dediler. Silahımı çektim. Amacım 2 el havaya ateş açıp adamları korkutmaktı. Cinayet işleyecek olsam dağlık alanda öldürür gömerdim. Kendimi savunmak istedim” dedi.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü ve Dilara Yıldız’ın ailesinin avukatlarından Birsen Baş Topaloğlu da duruşmada söz alarak, “Bu bir kadın cinayetidir. Mağdure avukat olarak kendini kurtaramamıştır. Sanık neredeyse kendisini mağdur duruma sokuyor. Asla pişmanlığı yok” diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti Dönmez’i ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘nitelikli yağma’, ‘cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘gece vakti cebir ve tehditle konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla tehdit’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

 

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#Dilara Yıldız#Oktay Dönmez#Cinayet

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