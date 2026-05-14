Mahkeme savunmaya inanmadı

Y.O., iddiaya göre, Karadaşlı’nın 2 yıldır birlikte yaşadığını öğrendiği İvedi’yi arayıp konuşmak için çağırdı. İvedi yanlarına geldi. Y.O., Karadaşlı’nın arkadaşı tarafından evine götürülürken, İvedi ile Karadaşlı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, 28 Nisan’da saat 02.00 sıralarında Karadaşlı göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından tutuklanan İvedi hakkında Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada karar çıktı.

​Duruşmadaki son sözlerinde suçlamaları reddeden sanık İvedi, "Ertuğrul’un ölmesi için hiçbir kasti müdahalem olmamıştır; aksine hayata tutunması için mücadele ettim. Beni manipüle etmek ve gitmemi önlemek amacıyla kendisini yaraladığını düşünüyorum. Suçsuzum" ifadelerini kullandı.

​Mahkeme heyeti, Simge İvedi’yi ‘kasten öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak cezayı 25 yıla indirdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.