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Haber Giriş: 17.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Mahkeme Reina’yı kusursuz buldu

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Mahkeme Reina’yı kusursuz buldu
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REİNA’daki terör saldırısında ölen güvenlikçi Fatih Çakmak’ın ailesinin gece kulübü işletmecisine açtığı tazminat davası, işletmenin kusuru olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Bilirkişi, Fatih Çakmak’ın SGK kanunlarına göre iş kazası sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Ortaköy’deki gece kulübüne 2017’nin yılbaşı gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerden biri de 10 Aralık 2016’da yaşanan Beşiktaş’taki bombalı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’tı. Çakmak’ın ailesi, Reina’nın işletmecisi şirkete İstanbul 3. İş Mahkemesi’nde 200 bin liralık manevi, bin liralık da maddi tazminat davası açtı. Mahkeme kusur oranlarının belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi saldırıyı gerçekleştiren terörist Abdulkadir Masharipov’u tam kusurlu, Reina’nın işletmecisini ise kusursuz buldu. Bilirkişi ayrıca Fatih Çakmak’ın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunlarına göre işkazası sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Mahkeme bu rapor üzerine tazminat davasını reddetti. Fatih Çakmak’ın kardeşi Zafer Çakmak karara tepki gösterdi.

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