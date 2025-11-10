×
Mahkeme, Metin Lütfi Baydar’ın CHP'den ihracını durdurdu

Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 15:31

CHP tarafından eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar hakkında verilen kesin ihraç kararının uygulanması, Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbirle durdurdu.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 24 Ekim'deki toplantısında, eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi. Baydar, ihraç kararına karşı Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Metin Lütfi Baydar, itiraz dilekçesinde, partiden ihraç edildiğini basından öğrendiğini, bu süreçte kendisine herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığını ve bundan dolayı anayasal hakkı olan kutsal 'savunma hakkını' kullanamadığını gerekçe gösterdi. Mahkeme, Baydar'ın itirazını kabul etti ve ihraç kararının ihtiyati tedbirle durdurulmasına karar verdi. (DHA)

