Mahkeme kumpas görüntülerini istedi

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Davanın sanıklarından, kumpas soruşturmaları sırasında İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli olan eski polis Abdulkadir Bayat, “Yazıyı yazdıran amirlerim yargılanmıyor sadece ben yargılanıyorum. Günah keçisi olarak ben seçildim. Ben sadece bir tane tutanak yazmışım. Sadece bana söylenenleri yazan bir polis memuruyum” dedi.

İKİ KİŞİYE YAKALAMA KARARI

Mahkeme heyeti, Poyrazköy’de patlayıcı maddelerin ele geçirdiği kazılara ilişkin görüntülerin Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’ndan, müştekiler Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan’ın ev aramalarına ilişkin görüntülerin ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden istenmesine karar verdi. Duruşmaya katılmayan sanıklar Mehmet Koçak ve Volkan Düzgün hakkında yakalama kararı çıkartan mahkeme,duruşmayı 24 Nisan 2023’e erteledi.