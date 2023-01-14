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Mahkeme kumpas görüntülerini istedi

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#Poyrazköy#Amirallere Suikast#Mahkeme
Mahkeme kumpas görüntülerini istedi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 07:00

Poyrazköy, Kafes Eylem Planı, Amirallere Suikast, ÇYDD ve ÇEV soruşturmalarında kumpas kurdukları öne sürülen 63 polisin yargılandığı dava dün İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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Davanın sanıklarından, kumpas soruşturmaları sırasında İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli olan eski polis Abdulkadir Bayat, “Yazıyı yazdıran amirlerim yargılanmıyor sadece ben yargılanıyorum. Günah keçisi olarak ben seçildim. Ben sadece bir tane tutanak yazmışım. Sadece bana söylenenleri yazan bir polis memuruyum” dedi.

İKİ KİŞİYE YAKALAMA KARARI

 Mahkeme heyeti, Poyrazköy’de patlayıcı maddelerin ele geçirdiği kazılara ilişkin görüntülerin Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’ndan, müştekiler Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan’ın ev aramalarına ilişkin görüntülerin ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden istenmesine karar verdi. Duruşmaya katılmayan sanıklar Mehmet Koçak ve Volkan Düzgün hakkında yakalama kararı çıkartan mahkeme,duruşmayı 24 Nisan 2023’e erteledi.  

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#Poyrazköy#Amirallere Suikast#Mahkeme

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