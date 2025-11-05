Mahkeme kararını verdi: Gürsel Tekin görevine devam edecek

Haberin Devamı

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz detayları şu ifadelerle anlattı;

"CHP’nin 38. olağan kongresinde seçilen il başkanı ve yönetiminin tedbiren görevinden uzaklaştırmalarına ilişkin karar İstanbul 45. Hukuk Mahkemesi tarafından verilmişti. O dönemde hatırlayacak olursak; aynı mahkeme eylül ayında gerçekleşen duruşmada da Gürsel Tekin ve heyetinin görevini devam etmesi yönünde bir karar almıştı. Bu kararın ardından CHP yönetimi bu kararı istinaf Mahkemesi’ne taşıdı ve İstinaf Mahkemesi tarafından da kayyumun görevinden alınmasına yönelik karar Mahkemece reddedilmiş oldu.

Mahkemenin vermiş olduğu karardaki detaylara baktığımızda özellikle verilen kararda şu ifadelere yer veriliyor; dosyadaki belgelere duruşma sürecini yansıtan tutanaklar ve gerekçe içeriğine mahkemenin yetkili olmasına rağmen ilk derece mahkemesi ara kararındaki kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği ihtilafın doğru olarak tanımlandığı ara kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından, davalılar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il Başkanlığı vekilinin yerinde bulunmayan istinaf başvurusunun 6100 sayılı karar ususunca esastan reddine karar verilmesi yönünde bir gerekçe ifade edildi. Verilen ret kararının gerekçesi olarak yine özellikle usul ve yasaya uygun olarak İstanbul 45. asliye hukuk mahkemesinin 2025’e esas 2054 sayılı kararında dava yönünden verilen ara karara yönelik davalılar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il Başkanlığı vekili tarafından yapılan istinaf Mahkemesi reddine karar verilmiştir şeklinde bir karara imza atıldı.

Özellikle ikinci kez Yüksek Seçim Kurulu tarafından Özgür Çelik ve yönetiminin seçilmesinin ardından bir duruşma görülmüş ve o duruşmada kayyum kararının devamına yönelik bir mahkeme hüküm vermişti. O karara yapılan itiraz İstinaf Mahkemesince de reddedilmiş oldu. Böylece Gürsel Tekin ve heyeti İstanbul İl Başkanlığındaki görevlerine devam edecekler."