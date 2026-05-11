Mahkeme kararı: 5 kedi ve 1 köpeğin velayeti erkekte

Haberin Devamı

Son dönemlerde evcil hayvanların bakımı, nafakası, velayeti ve şahsi ilişki tesisiyle ilgili önemli kararlar veren İstanbul Aile Mahkemeleri’nde, bu defa 5 kedi ve 1 köpekle ilgili karar verildi. İstanbul’da yaşayan T.Y. isimli kadın, fikren ve ruhen anlaşamadığını ve aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ileri sürerek eşi Z.Y.’ye ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açtı. Mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sunan T.Y. isimli kadın, eşinden herhangi bir maddi veya manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Protokolde, çiftin ortak konutunda bulunan 5 kedi ve 1 köpeğin velayetinin Z.Y. isimli erkeğe verileceği, evcil hayvanların bakımını Z.Y.’nin üstleneceği, ancak T.Y. isimli kadının, bu hayvanları istediği zaman görebileceği belirtildi.

Haberin Devamı

EVCİL HAYVANLARIN VELAYETİNİ EŞİNE BIRAKTI

İstanbul Aile Mahkemesi’nde duruşmaya katılan çifte hâkim, ‘boşanma konusunda kesin kararlı mısınız?’ diye sordu. Söz alan T.Y., “Eşim ile aramızda şiddetli geçimsizlik vardır, boşanmamıza karar verilsin. Kendisinden nafaka veya tazminat talebim bulunmamaktadır. Ortak konutta bulunan 5 kedi ve 1 köpeğimizin bakım ve sorumluluğunu boşanacağım eşim alacak. Ben de dilediğim zaman bu evcil hayvanları görebileceğim” dedi.

Z.Y. isimli erkek de boşanmak istediğini ve boşanacağı T.Y.’nin istediği zaman evcil hayvanları görmesine rızasının olduğunu ifade etti.

İSTEDİĞİ ZAMAN GÖREBİLECEK

Mahkeme, T.Y. ile Z.Y.’nin ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına hükmetti. Çifte ait 5 kedi ve 1 köpeğin velayetini Z.Y.’ye veren mahkeme, bu hayvanların bakımlarının yine davalı koca tarafından karşılanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca kararında, T.Y. isimli kadının istediği zaman bu evcil hayvanları görebileceğini belirtti. Özge EĞRİKAR / İSTANBUL