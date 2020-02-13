Mahkeme İnterpol’e ‘Hayalet’i sordu
Çeçen komutan Ali Osaev’in ölümüyle ilgili ‘Zona’ (Hayalet) kod adlı Gürcü istihbaratçı Temur Makhauri’yi yeniden yargılamaya başlayan mahkeme, ölüp ölmediğini İnterpol’e sordu.
GÜRCİSTAN kimliği taşıyan Ali Osaev, Çeçenistan’da Ruslar’a karşı savaştıktan sonra Türkiye’ye yerleşti. Tekstil işiyle uğraşan Ali Osaev 2009 yılında evinin önünde kurulan pusuda öldürüldü. Polis cinayetle ilgili Temur Makhauri’yi gözaltına aldı. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Makhauri, Çeçen cinayetlerini Rus istihbaratının işlediğini, kendisinin Gürcistan istihbaratı adına çalıştığını, kod adının da Zona (Hayalet) olduğunu söyledi. Davayı 2016’da karara bağlayan mahkeme, yeterli delil olmadığından Temur Makhauri’nin beraatine karar verdi.
BOMBALI SALDIRIDA ÖLDÜ
Hakkındaki dava sona erince Temur Makhauri yurtdışına çıktı. 2017 yılında Ukrayna’da yayınlanan gazeteler, Temur Makhauri’nin, otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu öldüğünü yazdı.
YARGITAY KARARI BOZDU
Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2019’da aldığı kararla, Temur Makhauri hakkında eksik inceleme ve araştırma yapıldığını belirterek beraat kararını bozdu. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi önceki gün davanın ilk duruşmasını gördü. Yargıtay’ın bozma kararına uyan mahkeme, Temur Makhauri’nin yaşayıp yaşamadığının İnterpol ve Gürcistan makamlarına sorulmasına karar verdi.
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