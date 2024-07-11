Mahkeme ile savcılık arasında Dilan Polat tartışması

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İddianamede, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin “suç örgütü kurma ve üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “yasadışı bahis” suçlarından 13 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianame Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

MAHKEME İADE ETMİŞTİ

İddianameyi inceleyen mahkeme, şüpheliler hakkında istenen cezalardaki artırım maddeleri dikkate alındığında yargılamayı yapma konusunda yetkili mahkemenin ‘ağır ceza’ mahkemesi olduğunu belirterek, dosyayı savcılığa geri gönderdi. Mahkemenin dosyayı iade etmesine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Savcılık itirazında, görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduğunu, artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas olmadığını savundu. Başsavcılığın itirazını değerlendiren Anadolu Nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılamanın 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılmasına karar verdi.