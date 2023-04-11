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Mahkeme Hiranur’daki yıkımı durdurdu

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#Hiranur Vakfı#Yusuf Ziya Gümüşel#İBB
Mahkeme Hiranur’daki yıkımı durdurdu
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:00

KURUCUSU Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını çocuk yaşta müridiyle evlendirmesiyle gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki binasında başlayan yıkım çalışmaları İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. 

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Hiranur Vakfı’nın bulunduğu binada kaçak bölüm bulunduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti. 30 Mart’ta vakfın bulunduğu binanın bazı bölümlerinde yıkım işlemleri başlatıldı. Hiranur Vakfı’nın avukatı Bulut Müslüm Gezer, İstanbul 11’inci İdare Mahkemesi’ne başvurarak, vakfın tahliyesi ve yıkımına ilişkin kararın iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti. İstanbul 11’inci İdare Mahkemesi ise İBB’ye savunmasını ve ara kararın gereğini yerine getirmesi için 30 gün süre verilmesine karar verdi.

GEREKÇE: TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞURABİLİR

Mahkeme ayrıca yıkımın telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olması nedeniyle geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Kararda, savunma ve ara kararda İBB’den istenilen belgeler gelinceye ya da verilen süre geçtikten sonra yürütmenin durdurulmasına ilişkin yeniden karar verileceği belirtildi.

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#Hiranur Vakfı#Yusuf Ziya Gümüşel#İBB

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