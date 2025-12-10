×
Mahkeme evi erkeğe bıraktı

Mahkeme evi erkeğe bıraktı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 07:00

GÜLŞEN Gündüz Çatar ile birçok ünlü mekanın mimarlığını yapan Remzi Serdar Çatar, 2021 tarihinde evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 4 yaşında ve 8 aylık iki çocuğu dünyaya geldi.

İddiaya göre Remzi Serdar Çatar, evlilik birliği boyunca eşi Gülşen Gündüz Çatar’a yönelik sistematik bir biçimde fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladı.

Gülşen Gündüz Çatar, avukatı Vedat Aydın Gündüz aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Remzi Serdar Çatar’ın çocuklarının gözleri önünde müvekkilinin boynundan tutarak duvara doğru sert bir şekilde ittiğini dilekçesinde anlatan avukat Gündüz, “Müvekkil çocuklarının yanında uğradığı şiddet nedeniyle eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Çocukların velayetinin anneye verilmesini istiyoruz. Müvekkil ve çocuklar için aylık 130 bin lira nafaka ile 23 milyon lira tazminat talep ediyoruz” dedi. Taraflar arasındaki boşanma davası devam ederken Remzi Serdar Çatar, geçici velayeti Gülşen Gündüz Çatar’da olan çocuklarını almaya gitti. İddiaya göre Remzi Serdar Çatar, çocuk teslimi sırasında Gülşen Gündüz Çatar’a saldırdı.

‘KONUTU TAHSİS ETMELİ’

Gülşen Gündüz Çatar da emniyete giderek eşinden şikâyetçi oldu. Remzi Serdar Çatar da eşinin ‘çocuklarını göstermemekle tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu’ öne sürerek mahkemeden korunma talep etti. İstanbul 20’nci Aile Mahkemesi, Gülşen Gündüz Çatar’ın oturduğu konuttan ya da bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme, Gülşen Gündüz Çatar’ın oturduğu konutu Remzi Serdar Çatar’a tahsis etmesine hükmetti.

Karara isyan eden Gülşen Gündüz Çatar’ın avukatı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek, geçici velayetin anneye verildiği boşanma davalarında, aile konutunun kadına tahsis edilmesine yönelik kanun önerisinde bulundu.

