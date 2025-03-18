Mahkeme, eşi Yıldız Yılmaz’ı öldüren caniye yine aynı cezayı verdi

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Olay, 9 Nisan 2024’te Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. Yıldız Yılmaz, 3 tekerlekli bisikletle seyir halindeyken eşi İsmail Yılmaz tarafından tabancayla başından ve göğsünden vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan İsmail Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yılmaz hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 21 Ekim 2024’te Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık İsmail Yılmaz, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, davadaki bazı usul eksiklikleri nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozarak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

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Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada mahkeme, sanığa yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. (DHA)