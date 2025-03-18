×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mahkeme, eşi Yıldız Yılmaz’ı öldüren caniye yine aynı cezayı verdi

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Bahra#Cinayet
Mahkeme, eşi Yıldız Yılmaz’ı öldüren caniye yine aynı cezayı verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 12:21

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi Yıldız Yılmaz’ı (43) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen İsmail Yılmaz (71), Yargıtay tarafından kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada yine aynı cezaya çarptırıldı.

Haberin Devamı

Olay, 9 Nisan 2024’te Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. Yıldız Yılmaz, 3 tekerlekli bisikletle seyir halindeyken eşi İsmail Yılmaz tarafından tabancayla başından ve göğsünden vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan İsmail Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yılmaz hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 21 Ekim 2024’te Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık İsmail Yılmaz, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, davadaki bazı usul eksiklikleri nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozarak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

Haberin Devamı

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada mahkeme, sanığa yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Bahra#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!