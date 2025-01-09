Mahkeme Elif’i sadakatsiz buldu 

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Bekir Durmaz otomobilde arka koltukta oturan zihinsel engelli oğlu Ö.F.D.’nin (11) gözleri önünde Elif Durmaz’ı 30 yerinden bıçakladı. Ardından polis merkezine gidip, otomobildeki eşini bıçakladığını söyleyerek sağlık ekibi çağrılmasını istedi. Elif Durmaz hayatını kaybederken Bekir Durmaz tutuklandı. Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Bekir Durmaz’a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirilerek, ceza 21 yıla düşürüldü. Mahkeme heyeti, ‘sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve verilecek cezanın fail üzerinde olumlu etki yapacağı hususunda olumlu kanaat hasıl olduğunu’ belirtip, ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak 17.5 yıl hapis cezasına karar verdi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

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Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, gerekçeli kararında “Maktulün, tanık olarak dinlenen Hilmi Tunç ile uzun süreli bir görüşmesinin bulunduğu açıktır. 2009-2010 yıllarında telefon ile başlayan bu görüşmelerden dolayı sanık, ailesini korumak amacıyla köyünü terk etmiş ve Konya’ya yerleşmiştir. Maktulün tanık olarak dinlenen Hilmi Tunç ile Konya’ya yerleştikten 10 sene kadar sonra yeniden görüşmeye başlamış olması ve tanık Hilmi’nin beyanlarına göre en az 7-8 kez baş başa tanığın ablasının evinde bir araya gelmiş oldukları dikkate alındığında, sadakat yükümlülüğünün kadın tarafından ihlal edildiği açıktır. Olay günü de maktulün, sanığa ‘gavat’ kelimesini kullanması da bu haksız eylemi kuvvetlendirmiş ve sanığın kendisini kaybetmesine neden olmuştur. Olayın maktulden kaynaklı haksız bir eylem neticesinde gerçekleştiği mahkememiz vicdani kanaatinde olduğundan, sanık lehine ‘haksız tahrik’ hükümleri indirim nedeni olarak kabul edilmiş, haksız eylem olarak kabul edilen sadakatsizliğin boyutu ile olay günü gerçekleşen hakaret eyleminin ağırlığı birlikte değerlendirilerek tahrik hükümleri uygulanmıştır” denildi.