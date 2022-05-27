Mahkeme direndi

Haberin Devamı

Baba M.T. ilk olarak burada ve tatil süresince o tarihlerde 22 yaşında olan öz kızına cinsel istismarda bulundu. Babanın kızına yönelik istismarı, 2019 yılına kadar devam etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından baba M.T. hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davaya bakan mahkeme sanığa nitelikli cinsel saldırı suçundan önce 47 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ancak mahkeme iyi hal indirimi yaparak verilen cezayı 39 yıl 4 ay 15 güne, sonra da 30 yıla düşürdü. Ardından Yargıtay ‘tarafların samimi şekilde çekildikleri’ fotoğrafları bulunduğu gerekçesiyle, sanığın tahliyesine hükmetti.

Bozma sonrasında davanın ilk duruşması dün Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Genç kadının avukatı Hatice Eylül Us, yerel mahkemenin ilk kararında direnmesini ve sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme ilk kararında direnme kararı aldı ancak sanığın tutuklanma talebini reddetti.





