Mahkeme cani kocaya acımadı

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Tahliye olduktan 2 gün sonra Metin Ar, sokak ortasında boşanmak isteyen eşi Arzu Ar’ı (33) kızının gözü önünde 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Gözaltına alınıp tutuklanan Metin Ar hakkında ‘tasarlayarak eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Metin Ar, Arzu Ar’ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Metin Ar’ı ‘tasarlayarak eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, cezada da herhangi bir indirim uygulanmadı.