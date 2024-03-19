Mahkeme çakra yalanına inanmadı

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İstanbul Kadıköy’de 20 Mayıs 2022 günü diş hekimi Şeyma Biran muayenehanesinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis ekipleri, bir kişinin saat 16.36’da binadan çıktıktan sonra koşarak uzaklaştığını belirledi. Kimliği tespit edilen Ziya Ersoy aynı gece yakınlardaki evinde gözaltına alındı. Elinde derin bir kesik de vardı. Ziya Ersoy’un cinayette kullandığı bıçak da yakın arkadaşı Abdullah Artut’ta ele geçirildi. Gözaltına alınan ikiliden Ziya Ersoy tutuklandı, Abdullah Artut ise adli kontrolle serbest kaldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Ziya Ersoy’a cinayet, nitelikli gasp ve yağma, Abdullah Artut’a ise suç delillerini gizleme suçundan dava açtı.

VÜCUDUMUN ÇEŞİTLİ YERLERİNE DOKUNDU

Ziya Ersoy Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, “Beni muayene ederken ayağı bankoya takıldı, düşecek gibi oldu. Düşmesin diye benim elimi tutunca elim kanadı. Kâğıt havlu ile benim elimi silerken bastırdı ve ‘Senin çok güçlü bir ruhun var. Çakraların kapalı, çakralarını açacağım, sana ücretsiz seans yapacağım’ dedi. Diğer doktor Arif Bey’in reenkarnasyon uzmanı olduğunu, benim için de reenkarnasyon seansı yapabileceğini, daha öncesinde başka ruhları görmüş olduğunu ve Arif Bey gelince detaylı olarak bakabileceğini söyledi. Ben de kendisine bu şeylere inanmadığımı söyledim. O da bana inanacağımı söyledi. Çakralarımı açmak için vücudumun çeşitli yerlerine dokundu. Tişörtümü yukarı kaldırıp karnıma dokundu. Ben de rahatsız olarak elini ittim. Benim vücuduma dokunmaya devam etti. Her defasında kendisine engel olmaya çalıştım ama vücudum gittikçe ağırlaştı. Terlemeye başladım. Çantamdaki havluyu alıp elimi ve yüzümü sildim. O sırada birden kendimden geçtim. Kendime geldiğimde Şeyma Biran’ın ayak ucunda esas duruşta bekliyordum. Şeyma’nın sol tarafı olduğu gibi kan idi. Nefes almıyordu” diye savunma yaptı.

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Şeyma Biran

TUTUKLANDI

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Ziya Ersoy geçen hafta görülen karar duruşmasındaki son savunmasında ise çakra meselesinden hiç söz etmedi. Hırsızlık yapmadığını, cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, Ziya Ersoy’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahla yağma’ suçundan ise 11 yıl hapis cezası verdi ve cezada hiç indirim uygulamadı. Abdullah Artut ise üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraat etti.