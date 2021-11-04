Mahkeme bu kez inanmadı

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Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Ünal Özcan, “Eşimin her gün konuştuğu bir numara vardır. O numaranın tespit edilmesini istiyorum. 9 senelik evliliğim boyunca eşime bir fiske vurmadım.

Eşimi çok seviyordum. Ama aldatıyormuş beni. Ben suçumu inkâr etmiyorum. Bir insan öldürdüm, bir cana kıydım. Ama hiçbir zaman iftira etmedim. Pişmanım” dedi. Mahkeme, Ünal Özcan’ın iddialarına inanmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına ve hiç indirim uygulanmamasına karar verdi.