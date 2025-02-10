Mahkeme bitti acı bitmedi

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İstanbul Sultanbeyli’de 19 Nisan 2024’te Nadir Akıntı idaresindeki kamyon ile Tekin Çoban’ın kullandığı otomobile çarpmıştı. Akıntı, 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Bilirkişi raporuna göre trafik ihlali yapan Akıntı’nın asli kusurlu olduğu belirtilmişti.

İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Nadir Akıntı, “Böyle olmasını istemezdim. Tutukluluğum nedeniyle ailem ve ben oldukça mağdur olduk. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim” dedi.

‘YAKINLARINDAN ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIM’

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cezada takdiri indirim uygulamayan heyetin kararında, sanığın kusur durumu karşısında eylemli pişmanlığının görülemediği belirtildi. Kazada ölenlerden Tekin Çoban’ın eşi Aynur Çoban, “10 yıllık ceza benim için yeterli değil. Çünkü o nefes alıyor, benim eşim yok, 2 metre yerin altında. Ben eşimin sesini duyamayacağım, göremeyeceğim, kuru bir toprağa sarılıp ağlayacağım” ifadelerini kullandı. Sanığın yakınları tarafından sözlü saldırılara maruz kaldıklarını savunan Çoban, bu konuda şikâyetçi olacaklarını belirtti.