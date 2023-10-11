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Mahkeme bilirkişiye gerek görmedi

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#Okmeydanı#Sezgin Korkmaz#Uğur Kurt
Mahkeme bilirkişiye gerek görmedi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

İSTANBUL Okmeydanı’nda 14 Mayıs 2014 günü polisle, terör örgütü üyeleri arasında çatışma çıktı.

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Motolofkokteyli atılan zırhlı araçtaki polis memuru Sezgin Korkmaz rasgele ateş açınca, bir yakınının cenazesi için Okmeydanı Cemevi’nin bahçesinde bekleyen Uğur Kurt’u vurdu. Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Sezgin Korkmaz ilk yargılamada 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı ve cezası 12 bin 100 TL para cezasına çevrildi. Karar istinaf mahkemesinde onandı. Uğur Kurt’un ailesi bu gelişme üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM yaşam hakkı ihlali kararı alarak yeniden yargılama yapılması yönünde karar aldı. Korkmaz dün bir kez daha SEGBİS aracılığıyla hâkim karşısına çıktı. Kurt Ailesi’nin avukatları olay anına ilişkin görüntülerin duruşma salonunda izlenmesini ve görüntülerle yeniden bilirkişi raporu aldırılmasını talep etti. Talebi reddeden mahkeme heyeti, davaya ilişkin görüşünü açıklaması için dosyayı savcıya göndererek duruşmayı erteledi.

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#Okmeydanı#Sezgin Korkmaz#Uğur Kurt

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