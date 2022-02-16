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Mahkeme beraat ve tahliye verdi, ölen gencin annesi bayıldı

#Burdur#Beraat#Emre Taşçı

Burdur'da 2 yıl önce Emre Taşçı'yı (25) 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklu yargılanan İsmail Akca'nın tahliyesine, tutuksuz sanık Hüseyin Cevahir Akca'nın ise beraatine karar verildi. Mahkeme kararını duyan Taşçı'nın annesi Işılay Tüfekçioğlu, sinir krizi geçirerek bayıldı.

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Kentte, 22 Ocak 2020'de Sinan Mahallesi, Hatip Hoca Caddesi'nde karşılaşan Emre Taşçı ile İsmail Akca ve oğlu Hüseyin Cevahir Akca tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Emre Taşçı, sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldığı belirtildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Taşçı, 2 kez ameliyat geçirdi ancak olaydan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaçan baba ve oğlu ise Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İsmail Akca 'yaralama' suçundan tutuklandı, oğlu Hüseyin Cevahir Akca da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Taşçı'nın annesi Işılay Tüfekçioğlu ile avukatı Tuğba Çınar, tutuksuz sanık Hüseyin Cevahir Akca ve avukatı Yusuf Çiftçi hazır bulundu. İsmail Akca, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Taşçı'nın annesi Tüfekçioğlu, "Mahkeme heyetinin adaletli olacağına inanıyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Takdiri size bırakıyorum" dedi.

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Mahkeme beraat ve tahliye verdi, ölen gencin annesi bayıldı

'TAVUK BİLE KESEMEYEN İNSANIM'

Üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirten İsmail Akca, "Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok üzgünüm. Bugüne kadar hiçbir sabıkam yok. Tavuk bile kesemeyen insanım" diye konuştu.

Tutuksuz sanık Hüseyin Cevahir Akca ise "Benim kimseyle husumetim yok. Babam dövülürken silah sıktım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, haklarında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan İsmail Akca'ya ceza verilmesine yer olmadığı kararıyla tahliyesine, Hüseyin Cevahir Akca'nın ise beraatine hükmetti. Heyetin kararına uzun süre tepki gösteren Taşçı'nın annesi Tüfekçioğlu, sinir krizi geçirerek bayıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan Tüfekçioğlu, "Çocuğumu, babası 3 yerinden bıçakladı, oğlu silah sıktı. Ortaklaşa öldürdüler. Bıçakladıktan sonra arkasından 300 metre kovaladılar. Hakim, bunu nefsi müdafaaya soktu" dedi.

Mahkeme beraat ve tahliye verdi, ölen gencin annesi bayıldı

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'İSTİNAFA VE YARGITAY'A TAŞIYACAĞIZ'

Emre Taşçı'nın ailesinin avukatı Tuğba Çınar ise "Savcılık makamı mütalaasında baba ve oğulun iştirak halinde adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etmişti ancak mahkemenin yanlış değerlendirme sonucunda sanıklardan İsmail Akca hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, suça iştirak ettiğini düşündüğümüz diğer sanık Hüseyin Cevahir Akca hakkında beraat kararı verdi. Söz konusu kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu düşünmekteyiz. Olayda meşru müdafaanın şartları oluşmamıştır. Sanık yaralama eyleminden sonra maktul Emre'yi kovalamaya devam etmiş ve maktul 300 metre kadar koştuktan sonra bir bara sığınarak, kendini kurtarmaya çalışmıştır. Bu nedenle olayda meşru müdafaanın sınırlarının aşılma halinin de söz konusu olmadığını düşünüyoruz. Kararı, istinaf ve Yargıtay'a taşıyacağız. Maalesef adalete inancımızın sarsıldığı bu elim karar, bizleri büyük hüzne uğrattı. Umarım söz konusu karar, istinafta veya Yargıtay'da bozulacak ve adalet tecelli edecektir" diye konuştu.

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Mahkeme beraat ve tahliye verdi, ölen gencin annesi bayıldı

Emre Taşçı

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