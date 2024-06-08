Mahkeme başkanından tahliye ve nasihat

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Zonguldak İncivez Mahallesi’nde 2022 yılının ocak ayında, iddiaya göre; Uğur A. (25), evine davet ettiği İ.A.’ya (14) cinsel istismarda bulundu. Kızının cep telefonunda Uğur A. ile mesajlaşmalarını gören anne, polise giderek şikâyetçi oldu. Suçlamaları reddeden Uğur A., işlemleri sonrası serbest bırakıldı.Uğur A. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Uğur A.’ya geçen yıl haziran ayında, ‘iyi hal’ indirimi ile 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanık, tutuklandı.

İ.A.’nın 2021 yılında Anıl C.A. tarafından da cinsel istismara uğradığını öne sürdüğü soruşturma da tamamlandı. Anıl C.A. hakkında da geçen yıl ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. İki sanık da savunmalarında, suçlamaları reddetti. Yargıtay, Anıl C.A. ve Uğur A. dosyalarını birlikte görülmesi gerektiğine karar vererek kararı usulden bozdu. Anıl C.A.’nın yargılaması devam ederken, Uğur A.’nın ise yeniden yargılanmasına karar verildi. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma da görüldü.

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Mahkeme heyeti, iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Heyet, sanığın 1 yıldır tutuklulukta geçirdiği süre ve tutuklamanın tedbir niteliğinde olması durumlarını göz önüne alarak Uğur A.’yı yurtdışı çıkış yasağı ve haftada 1 imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye etti.

‘KÜÇÜK KIZLARDAN UZAK DUR’

Kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanığa, “Tahliyene karar verdik. Dışarı çıktığında umarım yaşı küçük kızlardan uzak durman gerektiğini anlamışsındır” ifadelerini kullandı.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.